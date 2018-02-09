Челябинск, 9 февраля, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Задержавший пьяного водителя и потребовавший от него взятку в размере 30 тысяч рублей сотрудник ГИББДД оштрафован на 1,2 млн рублей, такое решение принял Калининский районный суд Челябинска, сообщает 9 февраля «ФедералПресс».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

В соответствии с материалами дела, после остановки нетрезвого водителя полицейский предложил выплатить 30 тысяч рублей за отказ от составления протокола. Полностью такую сумму водитель предоставить не смог и отдал имеющиеся у него 5 тысяч рублей, пообещав выплатить остаток позднее.

После инцидента правоохранитель продолжил добиваться выплаты взятки.

«Неоднократно звонил на номер сотового водителя, требуя передачи оставшихся 25 тысяч. Истец обратился в правоохранительные органы. При передаче оставшейся суммы сотрудника ГИБДД задержали», — сообщила консультант Калининского районного суда Наталья Карпова.

Во время суда сотрудник ГИБДД признал вину частично, сообщив, что водитель сам вручил ему взятку. В результате инспектор получил штраф, сумма которого в сорок раз превышает трубуемую у водителя сумму. Также он лишен права занимать должности на государственной службе и в МВД в течение трех лет.

Ранее в Челябинске был задержан директор Магнитогорского цирка, которого подозревают в получении взятки.