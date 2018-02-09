Кстово, Нижегородская область, 9 февраля, 2018, 09:32 — ИА Регнум. В результате пожара в одном из двухэтажных жилых домов в Нижегородской области погибли трое детей, сообщает Life.

Ефим Волков. Пожар. 1905

Как сообщили в региональном МЧС, пожар площадью 50 кв м произошел 9 февраля в 6:13 мск в поселке Афонино Кстовского района области.

По предварительным данным, причиной стала детская шалость с огнем. В результате происшествия погибли трое мальчиков — 2012, 2013 и 2017 годов рождения.

Источник издания сообщил, что в доме проживала неблагополучная семья, при этом взрослые тоже находились дома, но успели выпрыгнуть из окна.

В настоящее время обстоятельства пожара выясняются.

Напомним, ранее в результате пожара в одной из квартир многоэтажного дома в Красногорске Московской области погибли четыре человека, в том числе двое детей, возбуждено уголовное дело.

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