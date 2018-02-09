Ступино, Московская область, 9 февраля, 2018, 09:26 — ИА Регнум. В Подмосковье на одном из предприятий по забою скота взорвался газовый баллон. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

geralt Взрыв

ЧП произошло в четверг, 8 февраля, в городском округе Ступино. По последним данным, в результате инцидента пострадали 5 человек.

«Взрыв газового баллона произошел на предприятии по забою скота в деревне Торбеево, — уточнил источник. — По предварительным данным, в результате нарушения техники безопасности».

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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