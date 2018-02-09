Вашингтон, 9 февраля, 2018, 09:19 — ИА Регнум. Вследствие того, что Конгресс США не принял проект бюджета на 2018 финансовый год, американские федеральные ведомства в полночь (08:00 мск) автоматически приостановили свою работу. Об этом сообщает 9 февраля CNN.

Whitehouse.gov Конгресс США

Представители Демократической и Республиканской партий 7 февраля объявили о двухлетней сделке по госбюджету, соглашение призвано завершить постоянное сокращение расходов. Эксперты предполагают, что это приведёт к росту расходной части бюджета примерно на $300 млрд до 2020 года.

Отметим, что от представителя Республиканской партии в последний момент поступило требование проголосовать по его поправке к бюджету, которая предполагала не наращивать расходы бюджета.

Напомним, правительство США второй раз за календарный месяц вынуждено приостанавливать свою деятельность. Так, 20 января правительство США фактически приостановило свою работу из-за того, что срок действия периода временного финансирования правительства истек.

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Однако 22 января Палатой представителей США была принята новая резолюция о временном финансировании федерального правительства США — сроком до 8 февраля 2018 года.

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