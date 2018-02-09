Казань, 9 февраля, 2018, 09:04 — ИА Регнум. В татарском правительстве произошли кадровые изменения. Назначены руководители трёх министерств — экономики, лесного хозяйства, экологии и природных ресурсов. Соответствующие указы подписал глава Татарии Рустам Минниханов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Prav.tatarstan.ru Министр экономики Фарид Абдулганиев

Нового министра экономики Татарстана Фарида Абдулганиева представил коллективу ведомства премьер-министр Алексей Песошин. До получения мнистерского портфеля Абдулганиев возглавлял министерство экологии и природных ресурсов Татарии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Артём Здунов, занимавший пост главы минэкономики Татарии с 2014 года, накануне был назначен председателем правительства Дагестана.

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Новым министром экологии и природных ресурсов Татарии стал Александр Шадриков, который ранее он занимал пост главы Дрожжановского района. Представляя нового министра коллективу, Алексей Песошин заверил, что он успел зарекомендовать себя в качестве хорошего организатора и эффективного руководителя.

Новым министром лесного хозяйства утверждён Равиль Кузюров, который ранее работал в структуре правительства, заместителем министра экологии и природных ресурсов Татарии. До недавнего времени он был главой Нурлатского района.

Справка ИА REGNUM. Фарид Султанович Абдулганиев родился 13 марта 1976 года. Является выпускником Казанского финансово-экономического института, Российского университета дружбы народов, Московской школы управления «Сколково».Доктор экономических наук, доцент.

До 2009 года работал заместителем председателя комитета экономического развития исполнительного комитета Казани, затем по 2015 год — мэр Деревни Универсиады, заместитель генерального директора АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани». С 2015 по 2018 годы — министр экологии и природных ресурсов Татарии.

Награждён медалями «За вклад в наследие народов России», «За доблестный труд», «В память 1000-летия Казани», «За содружество во имя спасения», знаком отличия III степени за безупречную службу Казани. Женат, воспитывает двоих детей.

Prav.tatarstan.ru Министром экологии Александр Шадриков

Справка ИА REGNUM. Александр Валерьевич Шадриков родился 1 января 1977 года. Окончил Казанский государственный педагогический институт (преподаватель физики и информатики), Чувашский государственный университет (юрист).

Работал инженером-программистом, возглавлял отдел экономики министерства экономики и промышленности Татарии в Дрожжановском районе. В 2002—2005 годы возглавлял БТИ Дрожжановского района, затем работал заместителем главы Дрожжановского района. С 2011 по 2013 годы — замглавы администрации Засвияжского района Ульяновска, глава администрации. С 2013 по 2018 годы — глава Дрожжановского района.

Награждён медалями «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года», «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан». Женат, двое детей.

Prav.tatarstan.ru Министр лесного хозяйства Равиль Кузюров

Справка ИА REGNUM. Равиль Афраимович Кузюров родился 9 января 1973 года в посёлке Аксубаево Аксубаевского района ТАССР. Окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «инженер-строитель-технолог» (2001 года).

Работал инструктором Аксубаевского РК ДОСААФ, монтажником. С 1995по — 2005 годы — индивидуальный предприниматель, затем в течение года возглавлял МУП «Служба муниципального заказа» исполнительного комитета Аксубаевского района, затем начальником отдела архитектуры исполнительного комитета Аксубаевского района. В 2008 — 2010 годы — заместитель руководителя исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района по инфраструктурному развитию, затем в течение года был главным советником управления по работе с территориями главы Татарии. В 2011 — 2013 годы работал заместителем министра экологии и природных ресурсов Татарии по инвестиционно-инновационной деятельности, в 2013 году возглавил исполнительный комитет Нурлатского района, с декабря 2013 года — по февраль 2018 года — глава Нурлатского района.

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), почетной грамотой Министерства регионального развития РФ (2009 г.), знаком «Отличник охраны природы РФ» (2012 г.). Женат, воспитывает двоих сыновей.