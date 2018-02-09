В правительстве Татарии – три новых министра
Казань, 9 февраля, 2018, 09:04 — ИА Регнум. В татарском правительстве произошли кадровые изменения. Назначены руководители трёх министерств — экономики, лесного хозяйства, экологии и природных ресурсов. Соответствующие указы подписал глава Татарии Рустам Минниханов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Нового министра экономики Татарстана Фарида Абдулганиева представил коллективу ведомства премьер-министр Алексей Песошин. До получения мнистерского портфеля Абдулганиев возглавлял министерство экологии и природных ресурсов Татарии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Артём Здунов, занимавший пост главы минэкономики Татарии с 2014 года, накануне был назначен председателем правительства Дагестана.
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Новым министром экологии и природных ресурсов Татарии стал Александр Шадриков, который ранее он занимал пост главы Дрожжановского района. Представляя нового министра коллективу, Алексей Песошин заверил, что он успел зарекомендовать себя в качестве хорошего организатора и эффективного руководителя.
Новым министром лесного хозяйства утверждён Равиль Кузюров, который ранее работал в структуре правительства, заместителем министра экологии и природных ресурсов Татарии. До недавнего времени он был главой Нурлатского района.
Справка ИА REGNUM. Фарид Султанович Абдулганиев родился 13 марта 1976 года. Является выпускником Казанского финансово-экономического института, Российского университета дружбы народов, Московской школы управления «Сколково».Доктор экономических наук, доцент.
До 2009 года работал заместителем председателя комитета экономического развития исполнительного комитета Казани, затем по 2015 год — мэр Деревни Универсиады, заместитель генерального директора АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани». С 2015 по 2018 годы — министр экологии и природных ресурсов Татарии.
Награждён медалями «За вклад в наследие народов России», «За доблестный труд», «В память 1000-летия Казани», «За содружество во имя спасения», знаком отличия III степени за безупречную службу Казани. Женат, воспитывает двоих детей.
Справка ИА REGNUM. Александр Валерьевич Шадриков родился 1 января 1977 года. Окончил Казанский государственный педагогический институт (преподаватель физики и информатики), Чувашский государственный университет (юрист).
Работал инженером-программистом, возглавлял отдел экономики министерства экономики и промышленности Татарии в Дрожжановском районе. В 2002—2005 годы возглавлял БТИ Дрожжановского района, затем работал заместителем главы Дрожжановского района. С 2011 по 2013 годы — замглавы администрации Засвияжского района Ульяновска, глава администрации. С 2013 по 2018 годы — глава Дрожжановского района.
Награждён медалями «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года», «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан». Женат, двое детей.
Справка ИА REGNUM. Равиль Афраимович Кузюров родился 9 января 1973 года в посёлке Аксубаево Аксубаевского района ТАССР. Окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «инженер-строитель-технолог» (2001 года).
Работал инструктором Аксубаевского РК ДОСААФ, монтажником. С 1995по — 2005 годы — индивидуальный предприниматель, затем в течение года возглавлял МУП «Служба муниципального заказа» исполнительного комитета Аксубаевского района, затем начальником отдела архитектуры исполнительного комитета Аксубаевского района. В 2008 — 2010 годы — заместитель руководителя исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района по инфраструктурному развитию, затем в течение года был главным советником управления по работе с территориями главы Татарии. В 2011 — 2013 годы работал заместителем министра экологии и природных ресурсов Татарии по инвестиционно-инновационной деятельности, в 2013 году возглавил исполнительный комитет Нурлатского района, с декабря 2013 года — по февраль 2018 года — глава Нурлатского района.
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), почетной грамотой Министерства регионального развития РФ (2009 г.), знаком «Отличник охраны природы РФ» (2012 г.). Женат, воспитывает двоих сыновей.