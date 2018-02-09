Будапешт, 9 февраля, 2018, 09:01 — ИА Регнум. Венгрия и Украина не договаривались о законе «Об образовании», заявил представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер, сообщает 8 февраля пресс-служба венгерского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, Украина не выполняет требования Венецианской комиссии по образовательному закону о том, что права национальных меньшинств не должны ущемляться.

«Соглашения по украинскому закону об образовании нет», — сказал Менцер.

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Он также отметил, что Венгрия по-прежнему намерена блокировать евроинтеграционные устремления Украины до тех пор, пока венгерское национальное меньшинство не признает, что закон «Об образовании» не ущемляет их прав.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар написал в своем микроблоге в Twitter, что Украина и Венгрия согласовали ключевые позиции по вопросу «Об образовании».

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Как сообщало ИА REGNUM, украинский закон «Об образовании» вызвал негодование Венгрии и других восточноевропейских стран. Венгрия заявила, что будет работать против Киева на международной арене до тех пор, пока венгерскую сторону не устроит украинский закон «Об образовании».