Бангкок, 9 февраля, 2018, 08:53 — ИА Регнум. 31-летний гражданин РФ Сергей М., который подозревается в причастности к хакерской группировке, задержан в Таиланде. Об этом сообщает интернет-газета Bangkok Post со ссылкой на источник в полиции.

Victor Арест

По данным источника, молодой человек был взят под стражу еще 2 февраля в Бангкоке по запросу ФБР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 февраля 2018 г. власти Испании экстрадировали в США российского программиста Петра Левашова, обвиняемого американскими властями в киберпреступлениях.

Гражданин России был задержан в апреле 2017 года в Барселоне по запросу ФБР.

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