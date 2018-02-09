Пекин, 9 февраля, 2018, 08:49 — ИА Регнум. Юань рухнул на 372 базисных пункта 9 февраля, опустившись до уровня 6,3194 юаня за доллар США, сообщает агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

И хотя это ослабление не стало первым за последнее время, все же оно стало первым столь чувствительным для валюты Поднебесной.

Буквально еще 8 февраля был побит очередной рекорд курса юаня более чем двухгодичной давности при курсе 6,2822 юаня за доллар.

В совокупности за два с половиной месяца, с ноября 2017 года, китайская валюта отыграла более 3500 базисных пунктов у доллара. Однако, буквально за один день потеряла почти 400.

Текущее ослабление прервало двухнедельную череду укреплений по отношению к валютной корзине. Рост за это время составил порядка 1,3%.

Нынешнее ослабление юаня вызвано укреплением доллара на фоне торгов на мировых биржах. За первый месяц 2018 года центральный паритетный курс юаня вырос более чем на 3% по отношению к доллару США. Китайские аналитики по-прежнему прогнозируют рост китайской валюты.