Москва, 9 февраля, 2018, 08:45 — ИА Регнум. В Москве в Первой градской больнице им. Пирогова открылась бесплатная школа для пациентов. На занятиях больным расскажут о правилах поведения после хирургического вмешательства, сообщается на портале мэра Москвы.

Ван Гог. Палата арльзкой больницы

Бесплатные курсы организованы для тех, кому предстоит операция по эндопротезированию коленного или тазобедренного сустава.

Занятия смогут посещать пациенты, имеющие направление от травматолога-ортопеда Первой градской больницы.

Кроме того, могут и родственники, которые будут помогать больным восстанавливаться после операции.

Пациентам расскажут, как принять правильное положение в кровати и распределить массу тела при подъеме.

Объяснят, как правильно вставать с кровати после операции, передвигаться на костылях и при помощи ходунков.

Также им покажут упражнения, которые необходимо выполнять до и после операции, чтобы избежать возможных осложнений

По словам главного врача Первой градской больницы Алексея Света, благодаря занятиям у больных исчезает страх перед предстоящей хирургической операцией.

«Знания, полученные на занятиях, помогут человеку легче и быстрее пройти реабилитационный период», — пояснил Свет.

Занятия для пациентов и их близких будут проходить каждую неделю по средам. Их будут вести реабилитологи больницы. Продолжительность одного урока — 45 минут.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ писали, что в правительстве России обсуждается перенос части расходов на медицину с государства на страховые компании.

По данным СМИ, принятие в РФ такой реформы обязательного медицинского страхования (ОМС) обсуждают представители Минфина, Центробанка и крупных страховых компаний. Отдельно оговаривается, что для населения все услуги должны оставаться бесплатными.

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Между тем, Минздрав РФ опроверг слухи о снижении доступности бесплатной медицины.

«Никаких инициатив, которые были бы направлены на снижение доступности бесплатной медицинской помощи в России, не обсуждалось и не обсуждается», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства здравоохранения.

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