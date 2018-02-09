Пхенчхан, Южная Корея, 9 февраля, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который сегодня, 8 февраля, отклонил апелляции 47 российских спортсменов на недопуск к Олимпийским играм в южнокорейском Пхёнчхане, не могло быть другим. Такое мнение высказал экс-глава РФС, бывший председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года, вице-премьер РФ по вопросам физкультуры и спорта Виталий Мутко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

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Почему случилось именно так, а не иначе, вице-премьер тоже пояснил. Все дело в формулировке приглашения спортсменов Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Сама формула приглашения такова, что ее крайне сложно оспаривать, несмотря на то, были ли вообще нарушения, суд и следовал этому». — цитирует ТАСС слова Мутко.

Вице-премьер также добавил, что сама процедура недопуска «непрозрачная и не добавляет организации авторитета в глазах болельщиков».

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CAS отклонил апелляции российских спортсменов

Как сообщало ИА REGNUM, возможность принять участие в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане в Спортивном арбитражном суде оспаривали 45 российских спортсменов и два тренера. Заседание должно было состояться 8 февраля, но было перенесено. Сегодня, 9 февраля, выездная панель не удовлетворила апелляции российских спортсменов на недопуск к Олимпиаде и оставила решение МОК в силе.

Международный олимпийский комитет уже приветствовал такое решение CAS, назвав его «поддержкой борьбы с допингом».

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Добавим, что на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане Международный олимпийский комитет допустил 169 российских спортсменов. Они смогут принять участие в соревнованиях только под нейтральным флагом. Напомним, ранее МОК приостановил членство Олимпийского комитета России в организации, из-за чего сборная России не будет представлена на Играх-2018.

Участвовать в ОИ будут только те российские спортсмены, которые получили приглашение от специальной комиссии МОК. Торжественное открытие зимних Олимпийских игр состоится уже сегодня, 9 февраля.