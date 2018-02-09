Якутск, 9 февраля, 2018, 08:47 — ИА Регнум. Работа детского сада и трёх школ Усть-Алданского и Хангаласского районов Якутии остановлена в связи с тем, что в помещениях холодно. Такое решение принял Роспотребнадзор региона, во время мониторинга температурного режима выяснивший, что требования СанПиН не соблюдаются, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Горюшкин-Сорокопудов И. С. Солнце — на лето, зима — на мороз. 1910

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Ещё в 12-ти школах Алданского, Верхневилюйского, Нюрбинского района занятия сокращены, а ученики начальных классов переведены на обучение во вторую смену. Кроме того, в проблемных зданиях частично закрыты кабинеты.

За период январь-февраль 2018 года нарушение температурного режима также было зафиксировано в пятнадцати школах и двух детских садах Якутска. Из 217 проведённых Роспотребнадзором замеров 81 не соответствовал требованиям СанПиН. По итогам мониторинга температуры воздуха в учреждениях образования надзорное ведомство возбудило 5 дел об административном расследовании.

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Как сообщало ИА REGNUM ¸ ранее прокуратура установила, что в шести школах Нюрбинского района температура воздуха в классах не превышает 9−15 градусов при нормативе 18−22. Комментируя эту информацию, депутат Госсобрания республики Иван Шамаев подчёркивал, что с состоянием школ ситуация в регионе в целом сложная. Пор денным на весну 2017 года («сейчас ситуация отличается не на много») в республике работает 661 школа, и 61 из них — аварийные и 17 ветхих, а около 130 расположены в приспособленных зданиях.

«По этим цифрам мы можем сказать, что 78 школ нужно начать строить немедленно, а в ближайшее время необходимо решить вопрос возведения более 200 школ. Если даже строительство пойдёт теми же темпами, что было раньше, то региону потребуется лет 20, чтобы что-то сделать с этой проблемой», — отметил Иван Шамаев.