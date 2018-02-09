Баку, 9 февраля, 2018, 08:33 — ИА Регнум. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что страна должны вернуть себе столицу Армении Ереван на том основании, что эта территория якобы когда-то была подконтрольна Баку. Об этом глава государства заявил на VI Съезде правящей партии «Йени Азербайджан».

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Такое «возвращение» Алиев назвал стратегической целью политической элиты и народа страны.

«Ереван является нашей исторической землей, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти земли, это наша политическая и стратегическая цель, и мы должны к ней постепенно приближаться», — заявил он.

Также президент Азербайждана подчеркнул, что взятие под контроль столицы армянского государства должно стать одним из направлений деятельности правящей партии.

«Наши исторические земли — Иреванское ханство, Зенгезур, Гейче. Об этом должно знать как наше молодое поколение, так и весь мир», — добавил Алиев.

Отметим, распоряжение о внеочередных президентских выборах глава Азербайджана подписал 5 февраля. Следующие выборы главы государства в Азербайджане должны были состояться в октябре 2018 года, теперь их проведение перенесено на 11 апреля 2018 года. Действующий глава государства Ильхам Алиев — кандидат в президенты страны от «Йени Азербайджан».

Читайте также: Президент Азербайджана: Хотим вернуть себе Ереван

Напомним, 7 февраля в МИД Азербайждана сообщили, что после выборов Баку намерен продолжить с Ереваном интенсивные переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Баку предлагает «безоговорочно» вывести армянские вооруженные силы со спорных территорий Карабаха.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля мглава МИД Армении Эдвард Налбандян заявил, что Баку, выражая заинтересованность в скорейшем урегулировании карабахского конфликта, должен подкрепить ее действиями: Азербайджан должен выполнить договоренности, которые были достигнуты на переговорах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве.

Читайте также: Глава МИД Армении обратил внимание посредников на «странную память Баку»