Вашингтон, 9 февраля, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Коалиция, возглавляемая США, а также страны — члены НАТО помогут Иракскому Курдистану в обучении военных, сообщает 9 февраля Kurdistan.ru.

Kurdishstruggle Курдские бойцы в Ираке

Соединенные Штаты и их союзники разработали специальные военные реформы, предназначенные для министерства пешмерга Иракского Курдистана.

Официальной целью их внедрения станет борьба с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Представитель пешмерга Халгурд Хакмат подчеркнул, что было предложено пять пакетов реформ, которые начнут претворять в жизнь в самое ближайшее время.

Под руководством стран НАТО планируется полная перестройка администрации пешмерга. Новая структура будет отличаться от структуры оборонного ведомства Ирака.

Напомним, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади не раз заявлял о том, что противостояние с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) окончено. Несмотря на то, что столкновения еще продолжаются, интенсивность их значительно сократилась.

В этой связи заявленные США причины реформ структур пешмерга, как считают эксперты, несколько расходятся с их подлинными мотивами.