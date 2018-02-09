Москва, 9 февраля, 2018, 08:21 — ИА Регнум. Проблема недостойно низкой оплаты труда в целом ряде отраслей и профессий в России назрела еще с 90-х годов ХХ века. Это, можно сказать, родимое пятно российского капитализма, и народ уже устал от того, что госчиновники много обещают, но для реального решения проблемы делается очень мало, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Заработок

Министр труда РФ Максим Топилин, выступая на конференции, заявил, что в России стоимость рабочей силы занижена, и нет смысла говорить о росте производительности труда в будущем, если в настоящем государство не может обеспечить работникам достойную оплату труда, напомнил он.

«Несмотря на то, что министр совершенно правильно обратил внимание на серьезную социальную и экономическую проблему России, в социальных сетях он уже заслужил саркастические прозвища Капитан Очевидность и Открыватель Америки», — отметила Мильчакова.

На днях Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Теперь с 1 мая минимальная зарплата в России вырастет с 9 489 рублей в месяц (что составляет только 85% от прожиточного минимума) до 11 тыс. 163 рублей или, в долларовом эквиваленте, до $195 в месяц.

С минимальными зарплатами в развитых странах даже повышенную зарплату в России невозможно сравнивать. Даже в наиболее бедных странах Евросоюза, таких как Латвия и Литва, минимальная зарплата составляет в долларовом эквиваленте примерно $390 в месяц.

«По этой причине, а также в связи с предстоящими президентскими выборами в России, ряд политиков-популистов, среди которых есть даже некоторые кандидаты в президенты, предлагают в своих предвыборных программах повышение минимальной зарплаты россиян до 25 тыс. рублей в месяц, а некоторые даже до 30 тыс. рублей. Это, конечно, хорошая идея, однако пока никто не предложил реальных механизмов ее внедрения», — считает эксперт.

Есть мнение, что если государство наладит эффективный контроль за перераспределением ресурсов и не позволит чиновникам воровать, а олигархам — безнаказанно грабить страну, то нам не составит труда догнать и перегнать по уровню зарплат хотя бы Латвию.

И эта идея, по её мнению, представляется не такой уж невыполнимой, особенно на волне высоких цен на нефть (и их ожидаемого дальнейшего роста), а также с учетом нового «бюджетного правила», позволяющего аккумулировать сверхвысокие нефтяные доходы в Фонде национального благосостояния, которые могут использоваться в том числе и для поддержки важных бизнес-проектов, а также для инвестиций в повышение качества образования и поддержку фундаментальной науки. На эти цели могут расходоваться до 7% ВВП в каждой отрасли, и эту идею почему-то считают невыполнимой, когда о ее реалистичности заявляют на очень высоком государственном уровне.

«Но главными препятствиями для увеличения минимальной зарплаты в России хотя бы до 25 тыс. рублей в месяц являются как раз не отсутствие средств, а непопулярные меры, которые государству придется принять, чтобы не допустить возникновение «дыр» в бюджете в будущем.

Возможно, что это будет прогрессивное налогообложение, повышение единой налоговой ставки НДФЛ, либо повышение пенсионного возраста», — пояснила Мильчакова.

Принятие таких мер одновременно с повышением МРОТ до 25 тыс. рублей станет логичной необходимостью — ведь жители Евросоюза расплачиваются за свои высокие зарплаты высокими налогами и более поздним, чем в России, выходом на пенсию.

«Было бы более правильно, если бы чиновники не сокрушались лицемерно о том, как плохо живет народ в России, а рассказали бы просто и доступно каждому о том, какую цену придется заплатить каждому гражданину за существенное повышение уровня жизни. Или просто о том, что непопулярных экономических мер в будущем избежать будет сложно», — высказала свое мнение эксперт.

Читайте также: С мая минимальная зарплата в РФ вырастет до 11163 рублей