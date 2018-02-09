Киев, 9 февраля, 2018, 08:19 — ИА Регнум. Украина введет одноразовые электронные визы, заявил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, сообщает 8 февраля «Европейская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Шлагбаум

По его словам, электронная виза будет вводиться для всех стран, кроме находящихся в списке государств с миграционным риском. На Украине в подобном списке находятся 70 стран. Виза будет выдаваться на срок до 30 дней, ее цена — $65. Для ее оформления визу нужно будет распечатать самостоятельно и приехать с ней на паспортный контроль.

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Погорельцев отметил, что визы в страны с миграционным риском по-прежнему можно будет оформить в украинских посольствах. Также глава департамента отметил, что с введением электронных виз консульские пункты в украинских аэропортах не будут ликвидироваться.

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Напомним, ранее Украина ввела биометрический контроль для всех иностранцев, прибывающих в страну. В первую очередь, это касается России. Также украинские власти планируют ввести за гражданами России на Украине тотальный контроль.