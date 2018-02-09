Лозанна, Швейцария, 9 февраля, 2018, 08:15 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) с одобрением воспринял решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции 47 спортсменов и тренеров из России, оспаривавших отказ МОК дать им возможность принять участие в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.

Kremlin.ru Российский флаг на Олимпиаде

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Официальная реакция МОК опубликована в микроблоге комитета в Twitter:

«Мы приветствуем это решение», — говорится в сообщении.

При этом поясняется, что решение CAS было воспринято МОК как поддержка борьбы с допингом. Оно вносит ясность для всех спортсменов, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 32 российских спортсмена оспаривали в CAS решение МОК об их недопуске к участию в зимней Олимпиаде — 2018. 7 февраля стало известно, что CAS рассмотрит апелляцию ещё 15 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Играм.

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Сегодня, 9 февраля, решение было принято. Спортивный арбитражный суд отклонил все апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение МОК о недопуске их на зимнюю Олимпиаду и оставил решение МОК в силе.

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В сообщении суда отмечалось, что «это процесс, предназначенный для вынесения сбалансированного решения в рамках интереса МОК к глобальной борьбе с допингом и интересам индивидуальных спортсменов из России».

В тексте решения суда отмечалось, что спортсмены не продемонстрировали, что метод, по которому МОК вынес решение о недопуске к участию в Играх, был дискриминационным, произвольным или нечестным.