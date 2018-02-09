Вашингтон, 9 февраля, 2018, 08:19 — ИА Регнум. Кандидат на должность президента РФ Ксения Собчак посетила ежегодный национальный молитвенный завтрак (National Prayer Breakfast) с президентом США Дональдом Трампом, после чего призналась, что это «бесполезное и бессмысленное мероприятие». Об этом сообщает русская служба BBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собчак

«Это неинтересно, это бессмысленные речи. Нет никакой мысли у всех этих выступлений. Сидят люди, которые даже не могут пообщаться между собой», — сказала Собчак, отметив, что впервые побывала на подобном мероприятии.

По ее словам, это хорошая площадка для общения, но «из-за бесконечного потока официальных ничего не значащих речей никто не может поговорить между собой».

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Отмечается, что на завтраке выступил Трамп, который посвятил свое выступление религии и единству американской нации. Основным же докладчиком был конгрессмен Стив Скализ. Журналисты также поинтересовались у Собчак подробностями переговоров в кулуарах.

«У меня были разные встречи и разговоры, но сейчас мы говорим о мероприятии, а не о моих кулуарных разговорах», — ответила Собчак.

Национальный молитвенный завтрак в США проходит ежегодно с 1953 года. На мероприятие собирается политическая, деловая и религиозная элита со всего мира. В общей сложности на мероприятии собирается около трех тысяч человек, в этом году на завтрак из России приехали порядка 55 человек. Для Трампа как для главы Белого дома это второе посещение завтрака.

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Напомним, ранее Центризбирком РФ определил окончательное число кандидатов на президентских выборах 18 марта 2018 года. Это Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия Роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

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