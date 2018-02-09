Эр-Рияд, 9 февраля, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Религиозная полиция Саудовской Аравии постепенно теряет свое влияние в обществе, сообщает 9 февраля Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

На протяжении многих лет Шариатская гвардия в Саудовской Аравии пользовалось большим влиянием и обладала рядом соответствующих полномочий, в частности правом задерживать нарушителей норм.

Одной из задач религиозной полиции была слежка за соблюдением правил в одежде и внешнем виде женщин: сотрудники данной службы пристально смотрели за тем, чтобы женщины не появлялись на улице с накрашенными ногтями или чтобы мужчины не заводили с ними знакомств.

За последние годы Эр-Рияд провел ряд реформ, направленных на сокращение полномочий данного органа, в частности право задержания подданных у них было отнято в 2016 году.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман продолжил и ускорил реформы, направленные на модернизацию общества, однако консервативные его круги этим недовольны.

В частности, опубликованное в сети интернет видео уличного танца возмутило общественность и вынудило властей дать обещание решить данную проблему. Недовольные подданные королевства потребовали вернуть религиозной полиции прежние полномочия.

Напомним, за последние годы власти Саудовской Аравии провели ряд реформ, направленных на модернизацию и секуляризацию общества. Нововведения ускорились после того, как наследным принцем стал Мохаммед бин Салман. Одним из ярких либеральных нововведений которого стало открытие в стране кинотеатров.