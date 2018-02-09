Пекин, 9 февраля, 2018, 07:50 — ИА Регнум. Китай является одной из мира с самым низким числом преступлений с применением огнестрельного оружия, общее число которых в 2017 году составило всего 58 случаев, сообщает 9 февраля газета Жэньминь жибао.

The-village.ru Перестрелка

Полиция Китая изъяла порядка 1,01 млн единиц нелегального огнестрельного оружия и 56,61 млн единиц патронов к ним за прошедшие пять лет, сообщил представитель Министерства общественной безопасности КНР Ли Цзиншэн во время пресс-конференции в Пекине. При этом, количество преступлением с применением «огнестрела» упало с 311 в 2012 году до 58 в 2017 году.

Таким образом, Китай вошел в состав стран с самым низким уровнем преступлений с применением огнестрельного оружия, отметил Ли, добавив, что «Китай является одним из самых безопасных мест на Земле».

В США ежегодно пулевые ранения получают более 100 тыс. человек. При этом, более 30 тыс. американцев погибают от огнестрельного оружия. Из них две трети — самоубийства, сообщила британская газета Guardian в октябре 2017 года.

Китайские законы жестко регулируют оборот огнестрельного оружия и считаются одними из самых суровых в мире, отмечает профессор Китайского университета политических наук и права в Пекине Жуань Цилинь в интервью газете Global Times.

Жесткий контроль за оборотом оружия и взрывчатки, наряду с антиоружейными кампаниями, обеспечивает высокий экономический рост и социальную стабильность Поднебесной. Полагает Ли Цзиншэн.

Согласно китайским законам, незаконным является производство, владение, транспортировка и торговля оружием любыми гражданскими лицами. Смертная казнь с высочайшей долей вероятности ожидает любого, кто серьезно нарушит законодательство.

Читайте также: Массовая облава на юге КНР: уничтожены сотни банд, арестованы тысячи членовКитай проведет очередную кампанию против преступлений, связанных с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ по всей стране до конца 2019 года, сообщается на сайте Министерство общественной безопасности. Она будет сфокусирована на нелегальной онлайн-торговле оружием, доля которой составляет почти 80% в Китае.

Отметим, что борьба с нелегальным оборотом оружия в Китае носит постоянный характер. Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года в провинции Гуйчжоу на юге Китая была задержана банда из 30 человек, подозреваемых в незаконном производстве и торговле огнестрельным оружием.

Судя по опыту Китая на фоне опыта США, становится очевидным, что запрет на оборот огнестрельного оружия и жесткий контроль за исполнением законодательства делает общество более стабильным и безопасным, и, наоборот, повсеместное распространение «огнестрела» приводит к росту числа преступлений с его применением.