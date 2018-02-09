Москва, 9 февраля, 2018, 07:46 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова поздравила на китайском языке жителей КНР с наступающим Новым годом по лунному календарю (Праздник весны). Об этом дипломат сообщила в четверг, 9 февраля, на традиционном брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Я от всей души хочу поздравить наших китайских друзей с этим действительно очень радостным, светлым праздником, который объединяет всех китайцев по всему миру», — сказал Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также поздравила граждан КНР с наступающим праздником и на китайском языке.

Китайский Новый год-2018 наступит 16 февраля. Жители Китая верят, что Лунный Новой год — лучший момент для примирения, время, когда необходимо забыть обиды и желать всем мира и счастья.

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