Улан-Удэ, 9 февраля, 2018, 07:22 — ИА Регнум. У жителей Баунтовского эвенкийского и Еравнинского районов Бурятии появилась возможность подключиться к высокоскоростному интернету.

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Совместный проект по строительству волоконно-оптических линии связи (ВОЛС) в этих районах республики реализовали «Ростелеком» и АО «Хиагда». Строительство ВОЛС было завершено в январе 2018 года. От села Романовка до рудника «Хиагды» проложили 91 км линий связи. Кроме того, в августе 2017 года 127 км «оптики» построили от села Сосново-Озерское через населённые пункты Ширинга, Гунда, Исинга и Романовка. Общая протяженность новой ВОЛС — 218 километров. Сумма совместных инвестиций — 123 млн рублей, уточнили в пресс-центре «Ростелекома».

В Романовке услуги интернета оказывались посредством спутниковых каналов. А в Ширинге, Гунде и Исинге интернета не было. Всего в этих населённых пунктах проживают 1300 семей. К скоростному интернету также могут подключиться школы, медучреждения и другие объекты социального значения. Добавим, школы в Романовке и Гунде, а также сельские администрации уже пользуются высокоскоростным интернетом.

«Строительство трассы велось в местности со сложным рельефом: горный ландшафт, каменистый грунт, болотистые участки. В селе Романовка сделан переход через реку Витим. При подключении новых абонентов мы использовали технологию беспроводного широкополосного доступа. Это оптимальное решение «последней мили» — линии от станции до абонента — для жителей сельской местности и городского частного сектора», — прокомментировал директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Здаров.

Уточняется, что новая оптика даёт возможность развивать сотовую связь, устанавливать банкоматы и платёжные терминалы и так далее. Повысилась оперативность обмена информацией между рудником и управлением, находящимся в Чите. По словам гендиректора «Хиагды» Андрея Гладышева, между подразделениями заработает видеоконференцсвязь, а на объектах производственной площадки будет организован видеомониторинг.

«Кроме того, появились перспективы для реализации проекта «Умный рудник», который улучшит систему безопасности и автоматизирует производственные процессы на всех уровнях. Например, одно из мероприятий в рамках проекта «Умный рудник» — «Умная каска», который позволит контролировать физическое состояние сотрудника: пульс, температура тела, его местоположение. В ближайшее время в вахтовом поселке работникам предприятия станет доступно цифровое интерактивное телевидение. Появление качественного скоростного интернета на руднике — это серьёзный вклад в улучшение социально-бытовых условий жизни наших сотрудников», — сказал Гладышев.

Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что доступность скоростного интернета в отдаленных районах республики — это результат слаженной работы государства и бизнеса:

«Реализован крупный инвестиционный проект, который имеет высокую социальную значимость. Доступность скоростного интернета в отдаленных районах — это результат слаженной работы государства и бизнеса. В частности, уже несколько лет в рамках социально-экономического соглашения о взаимодействии между АО «Хиагда» и Баунтовским эвенкийским районом Республики Бурятия реализуются важные проекты, которые позволяют повысить качество жизни и удержать молодёжь на селе», — цитирует Алексея Цыденова пресс-служба АО «Хиагда».

Напомним, интернет в отдалённые населённые пункты Бурятии появился в рамках госполитики по устранению цифрового неравенства.