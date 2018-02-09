Молдавия осудила Россию, США поставили вбросы на поток: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 9 февраля, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Пропагандистские атаки: парламент Молдавии «осудил» Россию;
- Химические атаки: вбросы неподтверждённой информации США поставили на поток;
- Где тлеют очаги: ОДКБ работает над единым списком террористических организаций;
- «Вправить мозги»: Киев отправил Берлину ноту за посещение депутатами Крыма;
- Герой России — навсегда: в Воронеже простились с Романом Филиповым;
- Такие игры: законопроект о компенсациях за пропуск Олимпиады внесён в Госдуму.