Южно-Сахалинск, 9 февраля, 2018, 04:10 — ИА Регнум. Тринадцать лет колонии строго режима получил бывший губернатор Сахалинской области (2007−2015 гг.) Александр Хорошавин по решению суда в Южно-Сахалинске, 9 февраля передает корреспондент ИА REGNUM.

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Суд признал Хорошавина виновным в преступлениях по 290 статье УК РФ (восемь эпизодов) и по статье 174 (один эпизод). Помимо срока, Хорошавин приговорен к штрафу в размере 500 миллионов рублей, лишен государственных наград и в течение пяти лет не сможет занимать государственные должности.

Отметим, что приговор не вступил в законную силу, Хорошавин остается под стражей.

Напомним, год назад — 9 февраля 2017 года в суд в Южно-Сахалинске было передано дело Хорошавина, обвиняемого в получении крупных взяток.

Задержан Хорошавин был 4 марта2015 года на своем рабочем месте и в сопровождении сотрудников Следственного комитета России доставлен в Москву. В квартире и на даче чиновника прошли обыски, в ходе которых был изъят один миллиард рублей наличными, 800 ювелирных изделий.

25 марта 2015 года президент России Владимир Путин снял Хорошавина с должности главы Сахалинской области «в связи с утратой доверия». Прокуратура потребовала опальному чиновнику наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет и штрафа 500 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля судья Елена Поликина объявила, что прговор Хорошавину продолжит зачитывать 7 февраля. Для полного оглашения приговора может потребоваться не один день.