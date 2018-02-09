Нью-Йорк, США, 9 февраля, 2018, 03:06 — ИА Регнум. Временная отмена санкций в отношении Чхве Хви, председателя спортивного комитета Северной Кореи, одобрена решением Комитета Совета Безопасности ООН, сообщает Yonhap.

Gilad Rom Флаг КНДР

В отношении Хви временно отменены санкции, не допускавшие его к поездке на XXIII зимнюю Олимпиаду. Теперь северокорейская делегация сможет поехать на соревнования, поскольку все ее члены — выездные.

Уточняется, что Хви попал в черный список решением СБ ООН в июне 2017 года.

Напомним, СБ ООН неоднократно, начиная с 2006 года, вводил санкции в отношении Пхеньяна, добиваясь сворачивания северокорейской ракетно-ядерной программы. Инициатором санкций выступает Вашингтон.

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Непосредственного результата от санкционного давления США и их союзники не получают: ядерная и ракетная программы не были ни прекращены, ни свернуты. При этом санкции негативно отразились на экономическом состоянии страны.

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Несмотря на давление США Пхеньян и Сеул смогли договориться об участии северокорейских спортсменов в Играх-2018.