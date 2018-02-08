Сочи, Краснодарский край, 9 февраля, 2018, 02:18 — ИА Регнум. В мероприятиях «Дня наставника» на финале конкурса «Лидеры России» в Сочи принял участие руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Анисимов

«Как наставник конечно же я буду делиться своим опытом и знаниями, постараюсь помочь участникам развиваться, повысить уровень своих компетенций. Безусловно все участники конкурса уже получили перспективу дальнейшего карьерного роста и работы там, где будут востребованы их опыт и навыки, — рассказал Алексей Анисимов журналистам, — И вполне возможно, что этим местом для кого-то станет Народный фронт. Финалисты конкурса могут претендовать на должности руководителей региональных исполкомов или руководителей департаментов в федеральном Исполкоме ОНФ».

По словам наставника, что в орбиту ОНФ попали не только финалисты, но и полуфиналисты конкурса.

«Народный фронт может помочь им в самореализации, предоставить, как мы это называем, «горизонтальный лифт» — площадку, на которой они будут замечены и услышаны. После выборов у Фронта появятся новые задачи, будут нужны новые идеи и проекты. ОНФ может стать для участников конкурса «Лидеры России» площадкой старта их собственных социально значимых, направленных на повышение качества жизни людей, проектов» — подчеркнул Алексей Анисимов.

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