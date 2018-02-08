Пхенчхан, Южная Корея, 9 февраля, 2018, 01:34 — ИА Регнум. Первая победа российской сборной на XXIII зимних Олимпийских играх одержана 8 февраля керлингистами, сообщает «Чемпионат».

U.S. Air Force Кёрлинг

Керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий победили норвежцев в дабл-миксте в матче кругового турнира со счетом 4:3. Матч второго турнира явился победным — в отличие от предыдущего, когда российские спортсмены проиграли американцам со счетом 3:9.

Комментируя результат встречи, победители заявили, что «старались контролировать каждый энд», стремясь «воспользоваться правом последнего броска в восьмом энде и забрать себе победу», и им это удалось.

«В отличие от классического керлинга, микст-дабл предполагает много камней в доме, — сказали спортсмены. — Для нас важнее, под какими углами стоят камни, чем их количество».

По словам победителей, на этих Играх болельщики «рьяно поддерживают свою команду», поэтому «другим командам приходится «свиповать» на ощущении — подсказок почти не слышно».

«Мы очень довольны результатом, ведь после поражения от американцев у нас не было права на ошибку», — сказали они.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в Пхенчхане (Южная Корея) состоялись первые состязания в рамках ОИ-2018. Брызгалова и Крушельницкий на встрече с американцами проиграли со счетом 3:9.