Вашингтон, 9 февраля, 2018, 01:01 — ИА Регнум. Конфликт Вашингтона с Дамаском не входит в планы США, сообщила журналистам официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

Флаг США

Комментируя атаку сил так называемой антитеррористической коалиции во главе с США на проправительственные войска в Сирии, Уайт заявила, что войска действовали в целях самозащиты, а вообще Пентагон не намерен конфликтовать с «режимом» президента Сирии Башара Асада.

«Мы не ищем конфликта с режимом», — заявила Уайт.

Напомним, 7 февраля коалиция осуществила очередной акт агрессии в отношении сирийских властей: авивуадр был нанесен по отрядам сирийского народного ополчения — якобы в ответ на «нападение» на штаб «Демократических сил Сирии» (SDF).

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Уайт утверждает, что коалиция заранее уведомила российских военных об ударе:

«Официальные лица коалиции предупредили российских официальных лиц о присутствии сил SDF по каналам предотвращения конфликтов перед атакой. Эти каналы выполнили свою задачу».

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Альянс сил так называемой умеренной оппозиции в Сирии SDF выступает в сирийской войне на стороне США, в свою очередь возглавляющих так называемую антитеррористическую коалицию.

Несмотря на то, что США официально в Сирии воюют с террористами группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на деле они поддерживают оппозиционные Дамаску силы. Кроме того, Вашингтон не раз заявлял, что «Асад должен уйти».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля на брифинге Уайт заявила, что цель Вашингтона — гарантировать американским дипломатам возможность «говорить с позиции силы относительно женевского процесса».

«Это наши дипломаты будут в конечном итоге решать, что произойдет в Сирии», — заявила Уайт.

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