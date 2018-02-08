Уфа, 9 февраля, 2018, 00:34 — ИА Регнум. 8 февраля общественники Башкирии почтили память Михаила Толстых и Романа Филипова. На акции, прошедшей в виде панихиды и возложения цветов, присутствовало около 30 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Екатерина Некрасова ИА REGNUM Традиционное место сбора уфимских патриотов

Собравшиеся, представители различных партий и движений, а также воины-интернационалисты, возложили цветы к памятнику погибшим в Великой отечественной войне и присутствовали на панихиде, которую отслужил бывший воин — интернационалист, отставной офицер ВДВ протоиерей Виктор Иванов.

«Прошедшая акция показала, что есть люди, которые не забывают своих соотечественников, отдавших жизни за общую Родину. Подвиги, совершаемые ополченцами в Донбассе и нашими военными в Сирии — это ответ для тех, кто призывает Россию к отказу от своих национальных интересов и капитуляции перед Западом», — отметил заместитель председателя регионального отделения партии «Патриоты России» Геннадий Шабаев.

Общественник Евгений Беляев подчеркнул, что Михаил Толстых стал символом борьбы за свой народ.

«Он был простым человеком, который работал водителем погрузчика на заводе, жил мирной жизнью, но когда возникла необходимость — он взял в руки оружие, чтобы защищать свою землю. Во всех странах мира такие люди входят в пантеон героев, вокруг них формируется национальная идентичность и коллективная память объединяющие людей в единую общность», — заключил собеседник агентства.

Михаил Толстых (Гиви) был убит 8 февраля 2017 в результате диверсии в своем кабинете. Похоронен в Донецке. 3 февраля 2018 года ведущий в паре российский штурмовик Су-25СМ под управлением майора Филипова был сбит выстрелом из переносного зенитного ракетного комплекса, 8 февраля Роман Филипов похоронен в Воронеже.