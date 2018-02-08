Тифарити, 8 февраля, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Компании Kosmos Energy и Capricorn Exploration & Development Company Ltd приняли решение о прекращении деятельности по разведке нефти на оккупированной Марокко территории Западной Сахары. Об этом сообщает Sahara Press Service со ссылкой на заявление Сахарской нефтяной и горнодобывающей организации.

Bbc.com Западная Сахара и Марокко

Как отмечается, власти Западной Сахары назвали решение двух компаний «болезненным ударом по марокканским оккупационным проектам».

«Их уход является частью общей тенденции в решениях иностранных компаний в последнее время после усиления юридического и морального давления на них за их участие в проектах Марокко, которые противоречат принципам и нормам международного права», — заявил председатель управления учреждения Гали Зубайр.

Сообщается, что Сахарская нефтяная и горнодобывающая организация в связи с этим обратилась ко всем иностранным компаниям, действующим в Западной Сахаре, с призывом «легализовать своё присутствие путём переговоров с законным представителем народа Западной Сахары, Фронтом ПОЛИСАРИО, либо немедленно прекратить любые инвестиции на оккупированных Марокко территориях».

Как уточняется, у Kosmos Energy и Capricorn Exploration & Development Company Ltd ранее был заключён контракт с Марокко на разведку нефти и газа в блоке «Будждор» в территориальных водах Западной Сахары.

Напомним, в конце января компания Glencore также отказалась от ведения работ по разведке нефти в блоке «Будждор» после того, как в проекте отказались участвовать международные инвесторы.

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