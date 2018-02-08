Абуджа, 9 февраля, 2018, 00:12 — ИА Регнум. Президент Нигерии Мохаммаду Бухари выступил с опровержением обвинений в поддержке скотоводов-фулани в их борьбе с фермерами в центральных районах страны, 8 февраля передает агентство Reuters.

Chatham House Мохаммаду Бухари

Пресс-служба президента сообщил журналистам, что политика правительства Нигерии по передаче части земель для пастбищ не является «колонизацией фулани».

«Политика, предложенная федеральным правительством в ответ на частые столкновения между пастухами и фермерами в стране, не является колонизацией», — сообщила пресс-служба.

Президент Бухари сам является фулани, в связи с чем многие подозревают его в предвзятом отношении к кровавым столкновениям между фермерами и скотоводами.

Напомним, столкновения между пастухами-фулани и фермерами в центральных провинциях Нигерии периодически вспыхивают уже несколько лет подряд и каждый раз уносят десятки человеческих жизней.

Причиной столкновений является нехватка земли, которую одна сторона использует как пахотную, другая — для пастбищ.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля правительство Нигерии направило войска в центральные районы страны для подавления повстанческих группировок и прекращения столкновений между фермерами и скотоводами.