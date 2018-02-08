Вашингтон, 8 февраля, 2018, 23:48 — ИА Регнум. Военный парад, задуманный президентом США Дональдом Трампом, «подрывает все, что касается (американской) мощи», заявил бывший вице-президент США Джо Байден, 8 февраля сообщает The Hill.

Военный парад в США

В интервью телеканалу MSNBC Байден заявил, что Соединенным Штатам не нужно проводить парад, чтобы показать свою военную мощь.

«Если он, в самом деле, хочет провести ракеты по Пенсильвания-авеню, я думаю, что это подрывает все, что связанно с нашей мощью… Нам не нужно демонстрировать нашу силу, нашу военную мощь. Бог Всемогущий! Самая могущественная нация в истории мира. Я не знаю, что с ним», — заявил бывший вице-президент.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп поручил высшему военному руководству США начать подготовку большого военного парада, после того, как его впечатлил военный парад в Париже в 2017 году, проходивший по случаю Дня взятия Бастилии.

Пентагон рассматривает возможность проведения военного парада в День ветеранов, который в 2018 году совпадает со 100-летней годовщиной Первой мировой войны.