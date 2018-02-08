Москва, 8 февраля, 2018, 23:32 — ИА Регнум. В Москве открылась зимняя финансовая школа «Финансы, меняющие мир». Мероприятие организовано для финалистов первой профессиональной Олимпиады для студентов «Я — профессионал» по направлению «Финансы и кредит» и пройдет с 7 по 10 февраля.

Vk.com Участники зимней школа «Финансы, меняющие мир»

Около 100 участников из 33 регионов страны ждет интерактивная образовательная программа, предусматривающая общение с ведущими российскими учеными и экспертами в области финансов.

Одна из главных целей зимней школы — знакомство будущих профессионалов с актуальными трендами финансовой отрасли, которые еще не успели стать частью вузовских программ.

Из лекционно-дискуссионной панели школы «Новая финансовая революция» студенты узнают, как управлять зарубежными активами из России, а также о том, как современные технологии влияют на финансовую отрасль.

Во время интерактивного образовательного трека школы «Финансы XXI века» участники решат ряд практических кейсов, моделирующих финансовое управление предприятием. На мастер-классе «Как получить работу мечты» будущие финансисты получат возможность пройти тестирование — первый этап отбора на программы стажировок в ВТБ.

Те, кто успешно справятся с тестами, будут приглашены сразу на собеседование в банк.

Чтобы попасть на зимнюю школу, участники прошли конкурсный отбор, основными критериями которого стали результаты заочного онлайн этапа олимпиады и мотивационные письма.

«Мы хотели, чтобы у вас была возможность на равных условиях, абсолютно прозрачных и четко прописанных, проявить себя. Именно для этого мы создали олимпиаду «Я — профессионал», -отметила, выступая перед участниками зимней школы, руководитель проекта «Я — профессионал» Валерия Касамара.

Зимняя финансовая школа — один из 11 аналогичных образовательных форумов, которые проходят для финалистов олимпиады «Я — профессионал» в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Сочи и Томске. Программа зимних школ доступна на сайте Олимпиады «Я — профессионал».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Олимпиада «Я — профессионал» — инициатива Российского союза промышленников и предпринимателей и «Деловой России» совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, Сеченовский Университет, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ.

После зимних школ и заключительного этапа, в период с 19 февраля по 2 марта, будут названы имена победителей Олимпиады.

Более 50 золотых медалистов получат денежные премии.

Для бакалавров сумма составит 200 тысяч рублей, для магистров и специалистов — 300 тысяч. Победитель имеет право распорядиться этими средствами по своему усмотрению.

Более 1000 победителей и призеров попадут на стажировки в крупнейшие российские компании. Кроме того, победители и призеры получат максимальный балл при поступлении в магистратуры и аспирантуры ведущих вузов страны. А также все победители и призеры попадут в закрытую национальную базу «Молодые профессионалы», доступ к которой будет у рекрутеров крупнейших российских компаний.

Напомним, «Я — профессионал» является частью открытой платформы «Россия — страна возможностей», в рамках которой осуществляется отбор, экспертиза и поддержка общественно значимых проектов.

Проектная платформа рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.

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