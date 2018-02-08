Саров, Нижегородская область, 8 февраля, 2018, 23:27 — ИА Регнум. Двух сотрудников закрытого ядерного центра в городе Сарове (Нижегородская область) поймали на попытке использовать мощнейший в России суперкомпьютер для майнинга криптовалют. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает портал SecurityLab.

Lanl.gov Суперкомпьютер

Сообщается, что у работников ядерного центра в Сарове был доступ к мощнейшему в России суперкомпьютеру. Эта машина не подключена к сети интернет, но для майнинга криптовалют это необходимо.

Тогда сотрудники самостоятельно подключили суперкомпьютер к интернету, но забыли о том, что работают они на режимном объекте. Автоматическая система безопасности объекта передала данные о том, что суперкомпьютер подключен к интернету, в Федеральную службу безопасности.

Известно, что оба сотрудника находятся под подпиской о невыезде. Проводится внутреннее разбирательство.

Речь идёт о Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове, который занимается разработкой и производством ядерных боеприпасов.

Мощнейший суперкомпрьютер в этом центре ввели в строй в 2011 году. На данный момент его мощность составляет 1 петафлопс. Планируется, что к 2020 году мощность данного суперкомпьютера будет доведена до 1 эксафлопса. В России есть еще один суперкомпьютер сопоставимой мощности, он находится в Снежинске.