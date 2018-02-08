Вашингтон, 8 февраля, 2018, 23:18 — ИА Регнум. США не планируют объявлять о выделении финансирования на восстановления Ирака в ходе инвестфорума в Кувейте, заявили официальные представители США, 8 февраля сообщает Reuters.

David Stanley Ирак

«Мы не собираемся ничего объявлять», — заявил американский чиновник касательно инвестиционного форума, на котором примет участие государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

Вашингтон поощряет инвестиции в частный сектор Ирака и рассчитывает на то, что Саудовская Аравия объявит о финансировании восстановления Ирака в рамках сближения с Багдадом, чтобы уменьшить влияние иракских шиитов, занимающих проиранскую позицию.

В государственном департаменте США заявили, что Вашингтон уже направил в Ирак миллиарды долларов. Средства были выделены на предоставление кредитов и финансирование базовых социальных услуг в разрушенных городах.

«Ограниченные государственные ресурсы США не могут удовлетворить текущие и будущие потребности (Ирака), не говоря уже о поддержке долгосрочного процесса восстановления», — заявил официальный представитель Соединенных Штатов.

Напомним, северные иракские города были практически полностью разрушены в ходе боев с террористической группировкой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил, что его стране необходимо около $100 млрд для восстановления разрушенной инфраструктуры. Эксперты считают, что данный шаг США может нанести еще один удар по американской международной репутации.