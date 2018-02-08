Бухарест, 8 февраля, 2018, 23:18 — ИА Регнум. Ученые из Румынии провели исследование, посвященное вопросу чрезвычайной важности: насколько безопасно есть снег? Результаты исследования были опубликованы Венгерским университетом Трансильвании Sapientia, 8 февраля сообщает агентство Associated Press.

Снег

Серию смелых экспериментов со снегом в 2017 году провел исследователь Иштван Мате. По словам ученого, на исследование его вдохновили дети, кушавшие снег на улице.

Изучение снега проходило при температуре от минус 1,1 °C до минус 17,4 °C. Снег для экспериментов собирался из парка и с кольцевой развязки в городе Мюркуреа-Чук в центральной Румынии, в январе и феврале 2017 года.

Собранный снег упаковывали в герметичную среду, а затем исследовали наличие и развитие микроорганизмов при разных условиях.

Оказалось, что свежий снег — тот, который лежал не более полудня, — употреблять в пищу вполне безопасно. А вот снег, который лежал два дня, уже может содержать значительное количество вредных микроорганизмов.

«В очень свежем снеге очень мало бактерий, — сообщил Мате журналистам. — Но уже через два дня в нем десятки бактерий».

Кроме того, на пригодность снега в пищу влияет температура — чем она ниже, тем хуже размножаются бактерии. Также сильно влияние окружающей среды.