Сочи, Краснодарский край, 8 февраля, 2018, 23:05 — ИА Регнум. 8 февраля в сочинском Парке науки и искусства «Сириус» в рамках финального этапа конкурса «Лидеры России» прошел «День наставника».

Дарья Антонова ИА REGNUM Ко второму дню конкурса участники объединились в команды

В отборочных мероприятиях, мастер-классах и дискуссионных панелях конкурса участвуют 39 наставников, среди которых руководители федеральных и региональных органов власти и топ-менеджеры крупнейших российских компаний.

Дарья Антонова ИА REGNUM Конкурс «Лидеры России»

Наставники отмечают высокий уровень управленческих решений, которые предлагают финалисты в ходе оценочных мероприятий.

«Мне показалось, что команды финалистов даже сильнее наставников. Своей команде я предложил реальный кейс, который был на нашем производстве 12 лет назад. Меня поразило, насколько много креативных идей было предложено за короткое время. Если бы у меня тогда была такая команда, то с той проблемой предприятие справилось бы гораздо эффективнее», — прокомментировал мероприятия финала президент ООО «Стан» Сергей Недорослев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сплоченная команда

Председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков рассказал, что его команда во время выполнения творческого задания предложила ряд интересных инструментов.

«В современном мире идет борьба за квалифицированные кадры. Мы готовы пригласить к себе участников конкурса, которые будут соответствовать нашим требованиям», — отметил он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа кипит

Генеральный директор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов объяснил, почему он заинтересован в сотрудничестве с финалистами конкурса.

«Это свежие идеи, свежие амбиции, которые хотелось бы направить на развитие «Почты России». Контролировать ситуацию на местах должны современные талантливые менеджеры, поэтому мы очень заинтересованы в участниках этого проекта», — подчеркнул Николай Подгузов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Николай Подгузов

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин назвал плюсы и минусы государственной службы как сферы деятельности.

«У госслужбы есть огромное количество минусов и огромное количество ограничений, и во многом мы проигрываем частному бизнесу. Но если вы хотите больше, чем просто зарабатывать деньги, госслужба — это возможность изменить если не мир, то жизнь в отдельном регионе. Это, при всех ограничениях, еще и огромные возможности», — рассказал Андрей Никитин журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Никитин

Генеральный директор Государственной корпорации «Роскосмос» Игорь Комаров в перерыве между конкурсными заданиями провел неформальную беседу с несколькими финалистами. Один из них, москвич Олег Жданеев, задал главе «Роскосмоса» вопрос о том, как вернуть российской космической отрасли такую же динамику, какая была в эпоху СССР, когда страна стала первой в космосе.

«Нужно иметь правильную оценку ситуации, правильные решения, необходимые ресурсы и необходимые кадры. В плане кадров серьезное подспорье, я думаю, будет и на этом конкурсе», — ответил Игорь Комаров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Комаров

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в перерыве между оценочными мероприятиями побеседовал с финалистами из своего округа. Участница конкурса Вероника Сипачёва предложила создать в субъектах ДФО сеть ресурсных центров для поддержки некоммерческих организаций, которые продвигают перспективные идеи развития Дальнего Востока.

«Три дня назад в Хабаровске я проводил встречу, посвященную началу работы молодежного совета. Хотим создать независимый молодежный совет, который будет общаться с представителями органов власти, вовлекать молодежь в процессы развития Дальнего Востока. Приглашаю вас принять участие и обсудить ваши предложения», — сказал Юрий Трутнев.

Он также отметил, что это уже не первая его встреча с финалистами из ДФО.

«Я уже встречался сегодня с нашими ребятами, они на встрече слоган выдвинули: «Дальний Восток ближе, чем ты думаешь» — хорошая идея, будем совместно работать над ее реализацией», — отметил Юрий Трутнев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Юрий Трутнев

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в финал конкурса «Лидеры России» квалифицированы победители федеральных полуфиналов из Москвы — 58 участников, Санкт-Петербурга — 30, Ставропольского края — 19, Свердловской области — 14, Новосибирской и Ростовской областей — по 13 представителей, из Хабаровского края — 12, Приморского края — 10, Краснодарского края — 9, Нижегородской области — 8, Московской области — 7 представителей. Из Кемеровской, Самарской, Тюменской, Челябинской областей — по 6 человек. Из Красноярского края, Республики Северная Осетия — Алания, Республики Татарстан — по 5 участников. Из Омской, Сахалинской областей и Пермского края — по 4 конкурсанта.

По 3 представителя вышли в финал от Республики Бурятия, Вологодской, Иркутской и Томской областей, Республики Дагестан, Республики Саха (Якутии), Ханты-Мансийского АО. По 2 конкурсанта — от Алтайского края, Астраханской, Волгоградской и Рязанской областей, Забайкальского края, республик Башкортостан, Удмуртия, Кабардино-Балкария, а также города Севастополя.

От Владимирской, Воронежской, Калининградской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Ярославской областей, от Камчатского края и Ямало-Ненецкого АО, а также от республик Адыгея, Крым, Марий Эл, Чечня и Чувашия в финал вышли по одному участнику.

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» реализуется по поручению Президента РФ, оператором конкурса является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

«Лидеры России» — флагманский проект открытой платформы «Россия — страна возможностей». Его задача — создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Цель конкурса — выявить сильных управленцев с серьезными карьерными устремлениями, дать им возможности для реализации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пришли к согласию

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