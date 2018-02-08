Осло, 8 февраля, 2018, 23:03 — ИА Регнум. Бывший член Национального олимпийского комитета (НОК) Норвегии Ханс Бернард Скасет считает неубедительными слова врачей олимпийской сборной страны, которые объяснили «перестраховкой» чрезмерно большое количество препаратов от астмы, взятое на Олимпиаду в Пхёнчхан, передаёт NRK.

Лекарства

«Не совсем понятно, зачем потребовалось такое количество лекарств одного типа. Мы должны получить объяснение, которому поверим», — сказал Скасет, подчеркнув, что заявления о следовании соображениям безопасности «кажутся неправдоподобными».

При этом экс-член НОК высказал мнение, что медики норвежской сборной, возможно, не имели намерения привозить часть часть данных препаратов обратно после Олимпиады.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что норвежские спортсмены, которые примут участие в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, привезли с собой свыше 6 тысяч доз лекарственных препаратов от астмы.

При этом было заявлено, что данные препараты предназначены только для здоровых спортсменов, а те из них, кто страдает астмой, будут пользоваться своими личными лекарствами.