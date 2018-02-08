Нью-Йорк, США, 8 февраля, 2018, 22:37 — ИА Регнум. Односторонне отделившийся от Сербии край Косово и Метохия остаётся самой неблагополучной территорией в регионе, и попытки замаливания проблем в крае могут иметь серьёзные последствия для всей Евопы. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, посвящённом косовской проблеме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Minpromtorg.gov.ru Василий Небензя

Представитель России констатировал, что почти за двадцать лет, минувшие со времени агрессии НАТО в Югославии, косовский вопрос по сей день не получил ясной перспективы решения и остаётся в ряду главных проблем региональной, европейской и международной повестки дня. При этом продолжается попрание суверенитета и территориальной целостности государства — члена ООН в нарушение основополагающих принципов международного права.

Расчёты сторонников Приштины на то, что число государств, признающих «независимость» Косово, будет постоянно увеличиваться, оказались несостоятельными. Напротив, недавно имели место прецеденты отзывов актов признания. Отвергнуты заявки Косово на вступление в ряд международных организаций», — отметил Небензя.

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По его словам, в области безопасности также сохраняется серьёзный конфликтный потенциал, и любой инцидент в Косово способен привести к вспышке насилия.

Небензя напомнил о недавнем убийстве в Косовской Митровице влиятельного сербского политика Оливера Ивановича, отметив, что оно «стало тревожным звонком и вновь высветило хрупкость ситуации в крае». Он подчеркнул, что кто бы ни стоял за этим преступлением, оно отражает «катастрофически низкий уровень безопасности и правопорядка в Косово, особую уязвимость сербской общины, отсутствие эффективных механизмов реагирования на подобные вызовы».

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«В дополнение к этому край остается комфортной зоной для рекрутирования радикалов. Попытки увести в тень эту проблему могут дорого обойтись для Балкан и Европейского континента в целом. Тем более что туда бегут террористы —возвращенцы из Сирии и Ирака», — добавил российский дипломат.

Небензя констатировал, что попытки вырастить в Косово самодостаточную политическую систему с претензией на демократическое правовое государство оказались бесплодными:

«За фасадом общественных институтов проступают клановые интересы и нерешённые противоречия, разгул коррупции и оргпреступности. Умеренные политические силы оттеснены на второй план, а нынешним властям, где заправляют бывшие боевики «Освободительной армии Косово», бросают вызов еще более радикальные националисты и сторонники создания «великой Албании».

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Вопреки обещаниям, в крае не произошло экономического бума, не наблюдается и притока инвестиций, добавил постпред России, указав, что социально-экономическое положение жителей края остается бедственным, и с этой точки зрения Косово «остается самой неблагополучной территорией в регионе».

Российская сторона настаивает на том, что косовская проблема может иметь только политическое решение, которое должно быть выработано в рамках диалога между Белградом и Приштиной на основе резолюции Совета Безопасности ООН 1244, подчеркнул Василий Небензя.

При этом, по его словам, международному сообществу при ведущей роли ООН в лице Совета Безопасности и МООНК необходимо «сохранять пристальное внимание к ситуации в Косово, активно способствуя поддержанию стабильности и безопасности в крае».

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