* ИГ — запрещённая в России организация

Нью-Йорк, США, 8 февраля, 2018, 22:29 — ИА Регнум. Боевики группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ищут новые источники доходов после резкого сокращения незаконной торговли нефтью и газом, сообщил 8 февраля журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

Постпред России в ООН напомнил, что в результате военных операций сирийской армии и Воздушно-космических сил РФ террористы лишились контроля над нефтегазовыми месторождениями Сирии, что подорвало их финансовую базу.

«По имеющимся у нас данным, к концу 2017 года организация получала не более $2 млн в месяц от незаконного оборота нефти и газа, тогда как общий доход игиловцев в Ближневосточном регионе упал до $3 млн», — сказал Василий Небензя, отметив, что в 2016 году террористы получили $260 млн.

Таким образом, за последний год экономическая база боевиков сократилась в несколько раз.

Василий Небензя сообщил, что в настоящее время террористы активно ищут новые источники дохода, не брезгуя даже игорным бизнесом, который имеет мало общего с исламской этикой.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля Совбез ООН отказался выступить с осуждением минометного обстрела российского дипломатического представительства в Сирии.