Москва, 8 февраля, 2018, 22:23 — ИА Регнум. Самым популярным музеем России в 2017 году стал Петергоф, который посетили 5,3 млн человек. Об этом сегодня, 8 февраля, написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» министр культуры России Владимир Мединский.

yasmapaz & ace_heart Петергоф

Он сообщил, что за последние шесть лет число посетителей российских музеев выросло на 50%. Так, в 2011 году российские музеи посетили 83 млн человек, а по итогам 2017 года число посетителей превысило 125 млн.

«А самым популярным музеем по итогам минувшего года стал Петергоф, который посетило рекордное количество гостей — 5,3 миллиона человек. По словам руководства музея, это абсолютный предел», — написал Мединский.