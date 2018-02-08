Йошкар-Ола, 8 февраля, 2018, 22:16 — ИА Регнум. В Марий Эл с 1 мая 2018 года планируется оптимизировать численность лиц, замещающих государственные должности республики, должности государственной гражданской службы и должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Евстифеев.

Ювеналий Коровин. Лука Лукич, Артемий Филиппович и Аммос Федорович

Согласно документу, предложения в правительство республики о внесении изменений в штатную численность министерств необходимо внести ответственным ведомствам до 9 февраля 2018 года.

Рассмотреть вопрос сокращения числа чиновников предлагается Государственному Собранию, Государственной счетной палате, Конституционному суду, Центральной избирательной комиссии республики.

В документе указано, что после оптимизации численность 20 республиканских министерств и ведомств составит 1144 человека.

Самым многочисленным после оптимизации останется министерство внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции — в нем будут трудиться 176 чиновников. На втором месте по количеству сотрудников после сокращения будет министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды — 115 чиновников. От 80 до 86 сотрудников требуется для эффективного функционирования министерства промышленности, экономического развития и торговли; министерства финансов и министерства образования и науки Марий Эл.

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Минимальное число сотрудников будет работать в управлении делами главы и правительства Марий Эл — 10 человек.

В документе отмечается, что сокращение проводится в целях повышения эффективности деятельности государственных органов Марий Эл.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, оптимизация чиновников проходила неоднократно и при прежнем главе республики. Так, в 2012—2013 годах, согласно указу от 27 июля 2012 года, сократили на первом этапе 85 чиновников — к ноябрю 2012 года, а к ноябрю 2013 — еще 54 госслужащих.

В апреле 2014 года очередной указ предписывал сократить в том году 35 чиновников, а в 2015 году — 45 человек.

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В октябре 2016 года вновь был издан указ, регламентирующий оптимизацию численности чиновников с 1 января 2017 года. Всего сократить предполагалось 114 сотрудников министерств.

Согласно данным Росстата по состоянию на конец 2016 года, в органах исполнительной власти республики трудилось 1096 человек. Укомплектованность региональных министерств в среднем составляла 95,2%. В то же время в территориальных органах федеральных ведомств численность сотрудников составляла 2005 человек с показателем укомплектованности в 93,7%. Кроме того, 1664 сотрудника насчитывали органы местного управления — 95,9%.