Мехико, 8 февраля, 2018, 22:04 — ИА Регнум. Мексиканские власти сообщили об аресте пятерых полицейских, подозреваемых в похищениях людей, 8 февраля сообщает агентство Associated Press.

Цитата из к/ф «Невезучие». Реж. Франсис Вебер. 1981. Франция — Мексика Во власти мексиканской полиции

Прокурор Алехандро Гомес сообщил, что все пятеро арестованных являлись сотрудниками полиции в Валле-де-Браво, города на западе от Мехико.

По информации прокуратуры штата Мехико, полицейские похитили человека в ноябре 2017 года. Инцидент рассматривается как «насильственное исчезновение».

Как утверждают местные СМИ, полицейские передали похищенного представителям одного из наркокартелей в штате Мичоакан. Прокурор Гомес не стал подтверждать данную информацию.

Напомним, одно из крупнейших похищений людей в истории Мексики также происходило с участием полиции и представителей власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2014 года в городе Игуала-де-ла-Индепенденсия были похищены 43 студента педагогического колледжа.

Позднее часть из них была обнаружена убитыми, большая часть студентов до сих пор не найдена. Похищение организовали местные наркобанды и полицейские штата Герреро.

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