Вашингтон, 8 февраля, 2018, 22:03 — ИА Регнум. В Пентагоне не уверены, что военный парад, запланированный президентом США Дональдом Трампом, может состояться именно в Вашингтоне, 8 февраля сообщает Reuters.

Army.mil Военный парад в США

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«Мы точно не знаем. Есть несколько вариантов, мы продолжим их изучать. В конечном итоге решение останется за президентом», — заявила представитель оборонного ведомства США Дана Уайт.

Пресс-секретарь Пентагона добавила, что вооруженные силы играют ключевую роль в создании сценария предстоящего парада.

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Напомним, большое впечатление на Трампа произвел военный парад во Франции в 2017 году, проходивший по случаю празднования Дня взятия Бастилии. После своего возвращения Трамп поручил Пентагону организовать собственный военный парад. Одна из возможных дат — это 11 ноября 2018 года, 100-летняя годовщина окончания Первой мировой войны.