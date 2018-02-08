Баку, 8 февраля, 2018, 21:50 — ИА Регнум. Первый прибывший из России тестовый грузовой поезд в четверг направился из Азербайджана в Иран по маршруту Астара — Астара, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские железные дороги», (АЖД).

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«В четверг с железнодорожной станции Астара в Азербайджане отбыл в Иран первый тестовый грузовой поезд, прибывший из России. Состав включает 6 вагонов, нагруженных древесиной и MDF», — отмечается в информации.

Как сообщил замначальника департамента грузоперевозок Панах Керимов, на данный момент в терминале на иранской станции Астара идет процесс разгрузки вагонов.

Железнодорожная линия Астара (Азербайджан) — Астара (Иран), будучи продолжением железной дороги Казвин — Решт, которая, в свою очередь является основой международного транспортного коридора «Север-Юг», соединит через Азербайджан железнодорожные сети Ирана и России.