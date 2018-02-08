Вашингтон, 8 февраля, 2018, 21:57 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон на будущей неделе совершит большое турне по странам Ближнего Востока, 8 февраля передает агентство Reuters.

World Economic Forum Рекс Тиллерсон

Согласно сообщению государственного департамента США, визит Тиллерсона на Ближний Восток будет проходить с 11 февраля по 16 февраля.

В рамках семидневной поездки госсекретарь посетит Иорданию, Турцию, Ливан, Египет и Кувейт. Заявленными темами для обсуждения являются война в Сирии и послевоенное восстановление Ирака.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года вице-президент США Майк Пенс посетил Египет и две страны Ближнего Востока — Иорданию и Израиль.

При этом поездка Пенса несколько раз откладывалась. Это происходило по причинам, связанным с внутренней политикой в США. А также и из-за кризиса отношения к США со стороны мусульманских стран после признания Иерусалима столицей Израиля президентом Дональдом Трампом.

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