Самара, 8 февраля, 2018, 21:07 — ИА Регнум. В отношении экс-начальника самарского управления «Почты России» Артура И. региональное управление ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Ранее экс-глава филиала был уволен.

Alexey Ivanov Почта России

По предварительным данным, ФГУП «Почта России», являющемуся стратегическим объектом, был нанесен материальный ущерб на сумму около 500 тыс. рублей, сообщает «Волга Ньюс». Отмечается, что бывший глава управления организовал строительство личного дома с привлечением подчиненных и транспорта предприятия, а для оплаты строительных работ использовал деньги ФГУП.

При этом недовольных положением дел подчиненных экс-глава пытался уволить, но позднее был уволен по итогам служебной проверки, проведение которой началось после жалоб сотрудников управления.

Издание отмечает, что письма генеральному директору «Почты России», генпрокурору, сотрудникам ФСБ и представителям Общероссийского народного фронта сотрудники самарского филиала направили в начале декабря 2017 года.

«Мы работали на строительстве личного дома, как рабы на галерах. На работы по строительству личного дома И. нас перевозили на автобусе УАЗ предприятия, в котором нечем было дышать. На стройке у нас не всегда была возможность пообедать и тем более помыться. Поэтому мы ехали со стройки грязные, голодные, в душном УАЗе по городским пробкам. Домой попадали поздними вечерами, не уделяя должного внимания своим близким, а утром были вынуждены вновь и вновь возвращаться на стройку к И., не зная, когда же это закончится», — говорилось в тексте обращений.

18 декабря решением гендиректора «Почты России» начальник управления в Самаре был уволен.

«Нарушения, выявленные по итогам внеплановой комплексной служебной проверки финансово-хозяйственной деятельности филиала, привели к утрате доверия к директору филиала со стороны «Почты России», — сообщала пресс-служба регионального управления.

8 февраля в доме экс-руководителя были проведены обыски и изъяты документы, которые будут приобщены к уголовному делу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре 2016 года экс-глава управления «Почты России» в Мордовии Иван Г. получил 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 500 млн рублей. Он обвинялся в нескольких эпизодах совершения растраты, мошенничества, присвоения и злоупотребления служебными полномочиями.

Руководство мордовской «Почты России» организовало реализацию товаров народного потребления по завышенной цене через сторонние организации, а разницу между реальной закупочной стоимостью и ценой присваивало себе. В период с июля 2012 по март 2013 года сотрудники филиала присвоили денежные средства на общую сумму более 2,4 млн рублей.

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