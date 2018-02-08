Москва, 8 февраля, 2018, 21:25 — ИА Регнум. Глобализация — проект, который выдохся, считают участники совместной конференции России и Республики Беларусь «Проектирование будущего и горизонты цифровой реальности» (8−9 февраля 2018 г.) в Москве.

Справа налево: Анатолий Лазаревич, Владимир Иванов и Георгий Малинецкий отвечают на вопросы журналистов на совместной конференции России и Республики Беларусь «Проектирование будущего и горизонты цифровой реальности» (8-9 февраля 2018 г.) в Москве

Нынешний тренд — развитие «собственной цивилизации» на основе кооперации и сотрудничества Союзного государства. Для этого необходимо развивать свой промышленный потенциал и современные технологии, в первую очередь — цифровые.

«До санкций Россия закупала на 300 млрд долларов продукции, из которой огромная часть приходилась на машины, станки и оборудование. Но когда мы жили в Советском Союзе, мы были машиностроительной сверхдержавой, — отметил завотделом Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, доктор физико-математических наук Георгий Малинецкий. — Сейчас, если мы хотим занимать сильные позиции, нам ко многому нужно вернуться и очень многое возродить. В мире два проекта: один «глобализованный», что Обама называл многоэтажный мир, где России и Белоруссии спроектирован нижний этаж, другой — это серьезное самостоятельное развитие больших цивилизаций, каждая из которых имеет внутренний рынок около 400 млн человек и производство более 20 трлн долларов. Поэтому интеграционные процессы гораздо более важны в рамках отдельных цивилизаций, чем глобализация».

Теорию гуманитарно-технологической революции как глобального вызова современности представил на конференции «Проектирование будущего и горизонты цифровой реальности» заместитель президента РАН, член-корреспондент РАН Владимир Иванов.

Отвечая на вопрос ИА REGNUM, в чем заключается этот вызов, ученый подчеркнул: «В обеспечении дружелюбного технологического пространства».

— Технологии создали нам новую среду обитания — технологическую, в которой мы начинаем жить. Любая технология может принести как пользу, так и вред. Что делать? Обеспечить себе дружелюбное технологическое пространство. Модель капитализма в том виде, как она есть, себя исчерпала. Отсюда все конфликты — экономические кризисы, вплоть до военных конфликтов. Вопрос, а что дальше делать? Последний вопрос, а для чего мы все это делаем, технологии и т.п. Все что мы делаем, мы делаем для человека.

- У нас до сих пор работает парадигма «человек для экономики». А задача состоит в том, чтобы перевернуть пирамиду и сделать так, чтобы экономика работала на человека. Это и есть основной вызов, что мы должны быстро перестроиться на эти рельсы. Если мы посмотрим, на что ориентируются развитые страны, и на то, что у нас сейчас говорят, это надо повышать качество жизни. То есть экономика, технологии должны заняться человеком. Это и есть основной вызов. Если мы на это перестроимся, то мы войдем в число развитых стран. Ведь человеческий потенциал — основной фактор конкурентоспособности.

— Что такое технология? Это последовательность операций, которая служит к достижению определенной цели: выпуску продукции, оказанию услуг и т.д. По поводу ракет, они делаются под какие-то задачи. У нас в свое время была космическая система «Энергия-Буран», которая полетела, но потом под нее не нашлось задач, проект пришлось свернуть. С той поры задач, под которые нужна была бы такая ракета, не ставилось. Если такие задачи будут поставлены, то и ракета появится. Все развитие наукоемких отраслей промышленности шло под задачи. Нужно было сделать атомную бомбу, появилась атомная энергетика.

— Нужны не просто крупные проекты. У нас они есть. Например, Сколково. Но эти проекты должны быть ориентированы не на действие, а на результат. Сколково было ориентировано на действие: давайте создадим что-то такое, что будет постоянно работать. Будет, а для чего? Они что-то делают, но качественно ситуацию это не поменяло. Когда мы говорим о крупных проектах, как атомный или космический в свое время, то это двинуло вперед все технологии. Это новые материалы, новая математика, новая промышленность и новое образование.

— Давайте исходить из того, что, когда мы говорим «цифровая экономика», мы должны четко определиться, о чем мы говорим. А не цифровая экономика бывает? Ее не бывает, так как вся экономика — это деньги, а деньги — это цифры. Мы говорим о том, что появится новая технологическая платформа. В упрощенном виде: мы меняем счеты на компьютер. Для чего нужна цифровая экономика? Чтобы разгрузить человека от рутинных операций. Человек не должен заворачивать гаечным ключом гайки, а должен управлять тем автоматом, который это делает. Все цифровые технологии направлены на это.

На вопрос ИА REGNUM, что принципиально изменится в случае реализации проекта цифровой экономики, Владимир Иванов заявил, что изменится как раз качество жизни. «Человек сможет заниматься больше креативным трудом. То есть задача сводится к тому, чтобы человек меньше занимался рутинным трудом», — заключил он.

Другими словами, как стало ясно из выступлений докладчиков, вопрос выживания человека сегодня связан с инновациями. И если говорить о цифровой экономике, то это «не завтра, а вчера». При этом, как отметил представитель Республики Беларусь, на площадке которой и проходит конференция «Проектирование будущего и горизонты цифровой реальности», директор Института философии НАН Беларуси Анатолий Лазаревич, «технологический прогресс надо просеивать через гуманитарные ценности».

Конференция проходит в Посольстве Республики Беларусь в Москве 8 и 9 февраля 2018 года. Это своего рода итог завершения совместного российско-белорусского проекта по изучению вопросов цифровой реальности и проектирования будущего.

В послании Федеральному собранию 2016 года президент РФ предложил «запустить масштабную системную программу развития экономики нового технологического поколения — цифровой экономики». Такая программав июле 2017 года была утверждена Правительством РФ сроком до 2024 года.