Москва, 8 февраля, 2018, 21:04 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации выявила ряд неточностей в сведениях о доходах и имуществе, которые предоставила телеведущая Ксения Собчак, баллотирующаяся на пост президента России. Такая информация следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

Напомним, все кандидаты на этапе своего выдвижения предоставляют в Центризбирком полные данные об источниках своих доходов, имуществе, счетах и ценных бумагах. Речь идёт о данных за последние шесть лет, предшествующие году назначения выборов, в отношении кандидата, а также его супруга или супруги. ЦИК тщательно проверяет эти сведения.

ЦИК зарегистрировал Собчак кандидатом на выборах президента России и после этого обнародовал все данные, которые она предоставляла в комиссию на этапе выдвижения. Выяснилось, что ЦИК нашел у Собчак два счета на общую сумму 391 тыс. рублей, информацию о которых она не предоставила.

Всего Собчак предоставила информацию о 28 банковских счетах, на которых в общей сложности находятся порядка 417 млн рублей. Однако были обнаружены ещё два счета в Сбербанке. На одном из них около 221 тыс. рублей, на втором — порядка 170 тыс. руб. Эти данные были предоставлены Центризбиркому самим банком.

С супругом Собчак — телеведущим Максимом Виторганом ситуация оказалась ещё хуже. В сведениях, предоставленных в ЦИК, не были указаны некоторые источники и суммы его доходов.

Оказалось, что, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС) за 2011 год, у Виторгана значатся доходы в различных организациях. Так, в «Другом театре» он получил 15 тыс. рублей, в кинокомпании «Квадрат» — 23 тыс. рублей. В 2013 году — 1 тыс. рублей в «Медиа групп «Выход», в 2015 году — «Ягуар Ленд Ровер» заплатил ему 120 тыс. рублей и «Райффайзенбанк» заплатил чуть более 3 тыс. рублей.

Кроме того, у Виторгана, помимо указанных семи счетов (общая сумма 3 млн 981 тыс. рублей), были найдены ещё четыре счета в «Райффайзенбанке»: на двух из них примерно по 3 тыс. рублей, на двух других — 16 тыс. и 72 тыс. соответственно.