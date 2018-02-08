Симферополь, 8 февраля, 2018, 20:55 — ИА Регнум. Немецкие парламентарии, посетившие с визитом Крым, пригласили главу республики Сергея Аксёнова в Германию, передаёт 8 февраля телеканал RT.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов и немецкие депутаты

«Большая благодарность за то, что мы здесь сегодня смогли поговорить, и надеемся на ответный визит», — сказал один из депутатов.

Как передавало ИА REGNUM, 3 февраля на полуостров прибыла делегация из десяти немецких парламентариев, в состав которой вошли представители партии «Альтернатива для Германии».

Члены делегации провели встречи с руководством Крыма и национально-культурных объединений, а также посетили строительство крупных инфраструктурных объектов и сельхозпредприятий на территории полуострова.

На Украине так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым» завела по данному факту уголовное дело в отношении немецких депутатов.

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