Ульяновск, 8 февраля, 2018, 20:55 — ИА Регнум. В Ульяновской области ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» планирует определить организацию для дератизации и дезинсекции. На это планируется направить более 202 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ, опубликованный на портале госуслуг.

Jan Крысы

Газовики опубликовали открытый запрос предложений. Предметом закупки является «отбор организации для оказания услуг по профилактике и борьбе с бытовыми насекомыми и грызунами на объектах» предприятия.

Планируется, что дератизация и дезинсекция будет проводиться в административных зданиях, складах, гаражах, котельной и подвалах предприятия и его филиалах. Площадь объектов составляет 25 397,12 кв. метров. Дератизацию исполнитель обязан будет проводить 12 раз в год, барьерную дератизацию — дважды в год, дезинсекцию — по заявке.

Согласно документу, начальная цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС, составляет 202 464,38 рубля. В конкурсе могут принять участие только субъекты малого и среднего бизнеса. Конверты планируется вскрыть 14 февраля.